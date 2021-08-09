Nakliyatçılar Sitesindeki esnaflar sorunlarını aktardı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ile birlikte Nakliyatçılar Sitesi ve Galericiler Sitesinde hizmet veren esnaflarla bir araya geldi.

Nakliyatçılar Sitesi ve Galericiler Sitesindeki esnafların genel sorunlarını AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfentci'ye, yerel sorunlarını da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a aktardığı buluşma da, sitenin alt yapı konusundaki talepleri de gündeme getirildi.

Hizmet grupları sitelerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Tüfenkçi ve Çınar'a teşekkür eden Keskin, "Nakliyatçılar Sitemiz ve Galericiler Sitemiz Malatya'nın önemli hizmet gruplarından biridir.Burada faaliyet gösteren esnaflarımız sorun ve taleplerini hem milletvekiline, hem de yerel yönetime aktardılar. Sitenin aydınlanma konusundaki talebini Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar üstlendi ve yakın zamanda güneş enerjisi projesiyle çözümü kavuşturacaktır.Esnafımızla bir araya gelen milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum." dedi

Kaynak: Bültenler