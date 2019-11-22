Nakif Yılmaz: "Türkiye'deki özel hastaneler içerisinde öncü"

22.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:37

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nakif Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyük Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten'e 'hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nakif Yılmaz, (TES-İŞ) Samsun Şube Başkanı Gökay Özdal ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kızılyurt, Büyük Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten ile Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Mercan'ı Büyük Anadolu Merkez Hastanesi'nde ziyaret ederek, yeni açılan hastane ile hayırlı olsun dileklerini iletti.



Samsun'un en köklü hastanesi olan Büyük Anadolu Hastaneleri Merkez Hastanesi'nin 'hayırlı olması' dileklerini ileten Nakif Yılmaz, "Samsun'a sağlık alanında önemli yeri olan Büyük Anadolu Hastaneleri kendini ispatlayarak, Türkiye'deki özel hastaneler içerisinde öncü konumuyla yerini yıllardır korumaktadır. Yeni Merkez Hastane'de branşları, akademik kadrosu ve teknolojik donanımı ile göz dolduruyor. Bu duygu ve düşüncelerle yeni Merkez Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" dedi.



TES-İŞ heyetine Büyük Anadolu Merkez Hastanesinin yeni binasında yapılan hizmetler, branş ve teknolojik donanımlar hakkında bilgi veren Opr. Dr. Yakup Yönten de, "TES-İŞ'e bağlı kurumlar için yapmış olduğumuz kurumsal sağlık anlaşması ile bu büyük aileye hizmet vermekten mutluluk duymaktayız. Hastanemiz ve TES-İŞ ile yapılan kurumsal sağlık anlaşması ile başkan, üyeleri ve birinci derece aile yakınlarına Meydan ve Merkez Hastanemizde sağlık hizmeti veriyoruz. Her zaman hasta memnuniyeti odaklı ve son teknolojik ekipmanlar, alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz" diyerek TES-İŞ yetkililerine ziyaretleri için teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA