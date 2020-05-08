Nakdi ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret sorgulama nasıl yapılır? İşkur ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret desteği ile ilgili haberler!
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Nakdi ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret sorgulama nasıl yapılır? İşkur ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret desteği ile ilgili haberler!

Nakdi ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret sorgulama nasıl yapılır? İşkur ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret desteği ile ilgili haberler!
08.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:09

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk'un açıklamış olduğu ve İŞKUR tarafından verilecke olan nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor. Nakdi ücret desteği ödeme sorgulama nasıl yapılır? Ücret desteği sorgulama nedir detaylar haberimizde.

Koronavirüs destekleri kapsamında devletimiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR tarafından çalışanlara ve iş yerlerine nakdi ücret desteği yapılacağı açıklanmıştı. Nakdi ücret desteği ödemeleri için belirlenen tarih bugündü. Ödeme sorgulama işlemleri başladı. İŞKUR nakdi ücret sorgulama ile ilgili detaylar haberimizde.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Günlük 39 lira ve aylık 1170 lira olarak kişisel hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği 8 Mayıs tarihinde başladı. Hesap numarası sisteme kayıtlı olmayan çalışanların ise PTT aracılığıyla para desteğini çekebilecek.

Nakdi ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret sorgulama nasıl yapılır? İşkur ücret desteği sorgulama! Nakdi ücret desteği ile ilgili haberler!
NAKDİ DESTEK SORGULAMA

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

"Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-Devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 627 bin haneye faz 3'te yardım yaptık."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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