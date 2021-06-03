Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı 2021?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret desteği ile açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneği! Ücretsiz izin desteği! Nakdi ücret desteği Haziran 2021! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı 2021?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret desteği ile açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneği! Ücretsiz izin desteği! Nakdi ücret desteği Haziran 2021! Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı 2021?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların ve ücretsiz izne ayrılanların merakla beklediği tarihi açıkladı. Buna göre, mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.