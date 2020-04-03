Nakdi destek evlere teslim ediliyor
Batman'da PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilmesine başlandı.
03.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:00
Batman'da PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilmesine başlandı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri Batman PTT Müdürlüğünün sağladığı araçlarıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor.
Çamlıca Mahallesinde nakdi yardımı teslim edilen Yüsra Akarsu, evlerine paranın ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlilere teşekkür etti.
İki çocuk annesi Esra Dicle de koronavirüs dolayısıyla yaşanan sıkıntılı günlerde yardım yapılmasının önemine değindi.
Kaynak: AA