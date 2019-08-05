-Naim Özgünetey"Arzuhalcilik mesleğini ölene kadar yaşatacağım"

-Sıvanmış eski bir bina altında yemyeşil bir dünya

SAMSUN - 10 yaşından beri Arzuhalcilik yapan Nail Özgünetey, sıvanmış eski bir bina altında yaptığı dükkanıyla hem dikkat çekiyor hem mesleğini sürdürüyor.

Samsun Adliyesi binasının karşısında eski bir metruk binanın giriş katında Arzuhalcilik yapan Naim Özgünetey ilk olarak babasının küçük yaşta hediye olarak aldığı daktilo ile mesleğe merakı başlamış. Önce iş takipçiliği yaparak meslek hayatına başlayan Özgünetey 50 yılı aşkın süredir Arzuhalcilik mesleğini yapıyor. İşini severek yaptığını belirten Özgünetey,"İnsanların dertleri bitmediği sürece bu meslek benden sonrakileri dahi doyurur. Ben 10 yaşımdan bu yana yapıyorum. Şuan işlerim durgun olsa da yoluna girecek biliyorum. 22 sene adliye önünde bir masa ve daktilo ile yıllarımı geçirdim. Şimdi ufak bir dükkan açtım, vergi kağıdımı da astım. Emekli oldum ama mesleğime devam ediyorum" dedi.

Sıvanmış eski bir bina altında yemyeşil bir dünya

Yeşili, doğayı çok sevdiğini ifade eden Naim Özgünetey,"Samsun Adliyesinin karşısındaki yıkık bir binanın ilk girişine dükkanı açtığımda bitki yetiştirmeyi kafama koymuştum. İlk olarak yeşillik yetiştireceğim bir ufak bahçe yaptırdım. Akabinde bir plastik manken koydum ve insanlar dükkanın önünden geçerken dikkatle bakıyor. Şuan daha yolun başındayım ama hedefim daha geniş alanda daha çok bitki yetiştirmek. Para kazanmaktan ziyade kendimi ve insanları mutlu etmeyi seviyorum" şeklinde konuştu.

Naim Özgünetey Yeni Samsun Adliyesi karşısında açtığı dükkanı ile Arzuhalcilik mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA