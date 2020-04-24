"Naht" sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği "Naht" sanatıyla Korona virüs (Covid-19) virüsünün resmini yapıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği "Naht" sanatıyla Korona virüs (Covid-19) virüsünün resmini yapıyor.

Sosyal medyadan paylaşımlarını görüp kendisini arayan bazı vatandaşların, Korana virüsün görüntülenen hücre resmini "Naht" sanatıyla işleyerek yapması için sipariş verdiğini ve bu siparişleri kıl testere ile yapıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiğini belirten Abdullah Yılmaz, "ilk başta gelen bu siparişlere çok şaşırdım. Hücre görüntüsü yanı sıra, ayyıldızlı süslemeli olarak yine kıl testere ile yaptığım "Evde Kal Hayatta Kal" çalışmaları da yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparak biz de evde kalıyoruz ve hayatımız koruma altında oluyor. Siparişi olan arkadaşlarımıza hem yakma sanatı ile resim, hemde "Naht" sanatı ile istedikleri her şeyi yapabiliyorum" dedi.

Hat üzerine Naht sanatına küçük yaşlardan beri meraklı olduğunu ve son 5 yıldır evinin çatı katında oluşturduğu atölyesinde çalışarak ağırlık verdiğini belirten Yılmaz, "Yapmış olduğum bu sanatta kullandığım malzemeleri dışarıdan temin ediyorum. Hurç, kavak ve ceviz ağacı kullanıyorum. Son zamanlarda (Covid-19) ile ilgili sokağa çıkma yasakları ve evde kal çağrılarına uyduğumuz süreçte, genelde (Covid-19)'un en son görüntülenen resmi yada sembolü diyelim. Bu sembole son zamanlarda arkadaşlardan talep var. Bunları yapıp kendilerine ulaştırmaya çalışıyorum. Evde kal Türkiyem, sağlıkla kal" ifadelerini kullandı.

(Yunus Daşdemir/İHA)

Kaynak: İHA