"Naht" sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Naht" sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı - Haberler
Abdullah Yılmaz, Koronavirüs, Kütahya, Emet, Güncel, Haber

"Naht" sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği "Naht" sanatıyla Korona virüs (Covid-19) virüsünün resmini yapıyor.

24.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:32
'Naht' sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Abdullah Yılmaz, hiç bir eğitim almadan kendi gayretleriyle öğrendiği "Naht" sanatıyla Korona virüs (Covid-19) virüsünün resmini yapıyor.

Sosyal medyadan paylaşımlarını görüp kendisini arayan bazı vatandaşların, Korana virüsün görüntülenen hücre resmini "Naht" sanatıyla işleyerek yapması için sipariş verdiğini ve bu siparişleri kıl testere ile yapıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiğini belirten Abdullah Yılmaz, "ilk başta gelen bu siparişlere çok şaşırdım. Hücre görüntüsü yanı sıra, ayyıldızlı süslemeli olarak yine kıl testere ile yaptığım "Evde Kal Hayatta Kal" çalışmaları da yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparak biz de evde kalıyoruz ve hayatımız koruma altında oluyor. Siparişi olan arkadaşlarımıza hem yakma sanatı ile resim, hemde "Naht" sanatı ile istedikleri her şeyi yapabiliyorum" dedi.

Hat üzerine Naht sanatına küçük yaşlardan beri meraklı olduğunu ve son 5 yıldır evinin çatı katında oluşturduğu atölyesinde çalışarak ağırlık verdiğini belirten Yılmaz, "Yapmış olduğum bu sanatta kullandığım malzemeleri dışarıdan temin ediyorum. Hurç, kavak ve ceviz ağacı kullanıyorum. Son zamanlarda (Covid-19) ile ilgili sokağa çıkma yasakları ve evde kal çağrılarına uyduğumuz süreçte, genelde (Covid-19)'un en son görüntülenen resmi yada sembolü diyelim. Bu sembole son zamanlarda arkadaşlardan talep var. Bunları yapıp kendilerine ulaştırmaya çalışıyorum. Evde kal Türkiyem, sağlıkla kal" ifadelerini kullandı.

(Yunus Daşdemir/İHA)

'Naht' sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Kibariye Yıldız Tilbe Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: "Naht" sanatıyla Korona virüs Covid-19'un simgesini yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:11:57. #1.15#
title