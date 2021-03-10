Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli
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Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli

10.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:26
Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, Survivor 2021'in dün yayınlanan bölümünde Çağrı ile sunucu Murat Ceylan arasında çıkan tartışma hakkında "Çağrı'nın yaptığı Survivor tarihinde bir ilk ama diskalifiye edilmemesi gerekiyor" dedi.

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümde gerilim dolu anlar yaşadı. İletişim oyununu kaybeden ünlüler takımından Çağrı, karşı takımdaki Steven ile tartışmaya başladı. Öfkesine hakim olamayan Çağrı, kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'a da "Ne yeter, sana ne" diyerek sert çıktı.

"ÇAĞRI'NIN YAPTIĞI YANLIŞ AMA DİSKALİFİYE EDİLMEMELİ"

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, yarışmada yaşanan tartışma hakkında şunları söyledi:

"Survivor tarihinde bir ilk. Biz de iki sene üst üste çok zorlu bir Survivor yaşadık. Yarışmacılarla uğraştık ama Çağrı'nın bu hareketi göz ardı edilemez bir boyutta. Biz de tartışıyorduk ama kadın olarak her zaman daha temkinliydik. Turabi'yi çok severim normal hayatta o kadar agresif biri olduğunu düşünmüyorum. Survivor'da rakibinin söylediği bir şey de o da hemen yükselebiliyor. Benim gibi aynı... Çağrı'nın bu hareketi çok yanlış bir hareket ama diskalifiye gerektirecek bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü rakibiyle arasında yaşanan bir atmosferden kaynaklı ciddi bir yükseliş var.

Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli

Murat Ceylan'ı çok seviyorum inanılmaz kalender bir insan ve çok kibar. Bu olayın Murat Ceylan'la örtüşmesi beni çok rahatsız etti. Çağrı'nın kötüye düşmesinin nedeni Murat Ceylan'a yaptığı zelzelişi ve ona yükselişi. Hakikaten bu Survivor tarihinde görülmemiş bir olay."

"SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI BİZİM ALTIMIZDA KALDI"

Haberler.com sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Survivor 2021 takımları sizin takımların altında kaldı. Cozutmalarının nedeni bu mu?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Karadere, "Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Biz çıtayı çok yükselttik onlar bizim altımızda kaldı. Ben bu seneki yarışmacıların isimlerini dahi bilmiyorum çünkü ilgimi çekebilecek bir isim yok. Cazibeli, yırtıcı bir yarışmacı yok. Yaz tatili kampına gitmişler gibi."

ÇAĞRI VE SUNUCU ARASINDA NE OLDU?

Yaşanan tartışmanın ardından eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum" diyerek Çağrı'ya resti çekti. Ünlü televizyoncudan hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştığı için gözyaşlarına hakim olamayan Çağrı Atakan ise kararını vermek üzere 1 hafta süre istedi.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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