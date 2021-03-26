Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Nagehan Alçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nagehan Alçı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi! Nagehan Alçı kimdir?

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Nisan 1977

Kaç yaşında: 43 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,65 m

Nagehan Alçı (13 Nisan 1977; İstanbul), Türk gazeteci.

1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Haziran 2017'ye kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Habertürk'te köşe yazarlığı yapmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.