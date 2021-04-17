"Nafaka mağduruyum" diyen adam sesini duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

Geçtiğimiz günlerde 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye karar vermiş ve kendisi gibi mağdur olanları da mücadelesine davet etmişti. İki yıl evli kaldığı eşinden 2017 yılında boşanan Erkan Can da, eşinin avukatıyla birlikte kendisine oyun oynadığını ve düştüğü tuzak nedeniyle 300 bin TL ile aylık 2 bin TL nafaka ödemek zorunda kaldığını iddia ederek sesini duyurmak için yollara düştü.

Beykoz'da yaşayan Erkan Can Erkan Can isimli vatandaş, iki yıl evli kaldığı Aysun Dolu isimli kadından 2017 yılında anlaşmalı olarak ve 300 bin TL nafaka ödeyerek boşandı. Ayrıca anlaşmalı olarak gidilen mahkemede Can'ın aylık 2 bin TL nafaka ödemesine karar edildi.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR

Erkan Can'ın iddiasına göre, eski eşi ve eski eşinin avukatı tarafından tuzağa düşürülerek senet imzalatıldı. İmzaladığı senetten sonra eski eşine verdiği 300 bin TL ve aylık 2 bin TL nafaka ödemesinin dışında gelir getiren 4 adet ticari aracına mahkeme kararı ile haciz konuldu. Nafaka mağduru olduğunu belirten Erkan Can çocuğunu ziyaret ettiği bir gün iddiaya göre eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kendisini korumak için karşılık verince 1 ay cezaevinde kalan Can hem işini kaybetti hem de diğer mallarına eski eşi tarafından el konuldu.

ÇAREYİ ANKARA'YA YÜRÜMEKTE BULDU

Haciz kararlarının kalkması için eski eşi ve avukatının kendisinden 150 bin TL istediğini belirten Can, çareyi İstanbul'dan Ankara'ya Ramazan ayında yürümekte buldu. Can, amacının kendisi gibi nafaka mağduru olan diğer vatandaşların eylemine katılması olduğunu belirtti.

''BÜYÜKLERİME ANLATMAYA GİDİYORUM''

Erkan Can, "Nafaka mağduruyum. Meclise ve adalet bakanlığına yürüyorum. Başımdan geçen kötü olayların hepsini devlet Büyüklerime anlatmaya gidiyorum. Nafaka mağduruyum eski eş mağduruyum ve eski eşimin avukatı tarafından başıma türlü tuzaklar kuruldu. Benim gibi mağdur olan birçok insan var o insanları da benimle birlikte yürümeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

KASTAMONULU MUSTAFA DAVET ETMİŞTİ

Kastamonu'da yaklaşık 4 yıl önce evlendiği ve yalnızca 1 gün evli kalıp kendisini terk eden karısına her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum olan Mustafa Duman, yaşadığı haksızlık karşısında Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye karar vermişti. 580 kilometre yol yürüyecek olan genç adam kendisi gibi mağdur olanları da mücadelesine katılmaya davet etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM