Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan hayatı ve biyografisi! Nadide Sultan kaç yaşında, nereli? Nadide Sultan Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nadide Sultan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nadide Sultan hakkında merak edilenler. Nadide Sultan hayatı ve biyografisi. Nadide Sultan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nadide Sultan merak konusu oldu. İşte Nadide Sultan hakkında merak edilen Nadide Sultan kimdir, Nadide Sultan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NADİDE KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Kasım 1976

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: İstanbul

Nadide Sultan Yonat, ya da bilinen adıyla Nadide Sultan (d. 15 Kasım 1976, İstanbul), Türk şarkıcı, oyuncu ve program sunucusu.

HAYATI VE KARİYERİ



Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konya'lıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır. Okul yıllarında sürekli müzikle iç içe olmuş ve Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik barlarda şarkı söylemiş, vokal ve solistlik yapmıştır. Bu arada bazı ses sanatçılarının dikkatini çekmiş,Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'ede vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filmende ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yapmıştır. Ayrıca 2007'den 2009'a kadar Radyo Mega'da Nadidece adlı bir program yapmıştır. 2010 yılında yepyeni bir maxi single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen nadide, yeni imajı ve şarkıları ile çok konuşulmuştu. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Şarkıcı 2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Sanatçı 2012-2013 sezonunda Fog TV'de Nadide Geceler adlı canlı performans programını sunmuştur. Eğitiminede devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır.

2013'te, bestesi kendisine ait digital single çalışması "Anlayan Anlar"ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i Sipan Babur Production etiketiyle yayımladı. Şarkının söz ve müziği Nezih Üçler ile Deha Bilimlier'e, düzenlenmesi ise Okan Akı'ya aittir. Üçler bu single çalışmasında Nadide Sultan'a eşlik etmiştir. Şubat 2014'te yayımlanan "Vazgeç Kalbim"in video klibini ise Hakan Yonat yönetmiştir. Son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni piyasaya sürdü. Şarkıcı ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlendi

AKADEMİK KARİYERİ

• 2011 yılında Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünde tamamlamıştır

• 2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır

• 2014-halen Türk müziği üzerine Haliç Üniversitesi 'nde doktora yapmaktadır

NADİDE SULTAN INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

Nadide Sultan Instagram hesabı paylaşımlarından bazıları: