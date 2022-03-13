Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi

Sevilen sanatçı Nadide Sultan, Sarıyer'deki evinin bahçesinde oğlu Kaan'la birlikte karın tadını çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan Nadide Sultan, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.

Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık.Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz.Şifa olsun" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Nadide Sultan, Çocukluk, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title