Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor
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Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı / Bünyamin Uğur - Haberler | Kültür Sanat

Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve süslemeleriyle dikkat çeken 126 yıllık tarihi cami ülkemizde bulunan nadide eserler arasında yer alıyor Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve süslemeleriyle dikkat çeken...

Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve süslemeleriyle dikkat çeken 126 yıllık tarihi cami ülkemizde bulunan nadide eserler arasında yer alıyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve süslemeleriyle dikkat çeken 126 yıllık tarihi cami, ülkemizde bulunan nadide eserler arasında yer alıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Osmanlı döneminde Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilen Altınyayla Merkez camii kök boyalı süslemeleriyle dikkat çekiyor. Miladi takvime göre 1895 yılında yapılan 126 yıllık camide süslemelerin ahşap üzerine boyama, çakma ve kabartma teknikleriyle yapıldığı görülüyor. Süslemelerinde özellikle bitkisel temaların kullandığı cami halk arasında Ahmet Ağa Cami olarak da anılıyor. Ülkemizde yer alan nadide eserlerden biri olan ve tarihe ışık tutan benzersiz yapı geçtiğimiz yıllarda restore edildi.

"Misafirleri büyüleyen tarihi bir mekan"

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli Altınyayla Merkez Camimiz ilçemizin önde gelen isimlerinden Ahmet Ağa tarafından 1895 yılında yaptırılmış bir kandır. Ülkemizin nadide eserlerinden biri olan camimiz 12 ahşap direk üzerine kurulmuş duvar işlemeleriyle tavandaki işsiz motifleriyle, minber ve kürsü arasındaki eşsiz uyumuyla gelen misafirleri adeta büyüleyen tarihi bir mekandır. Altınyayla'mıza gelen misafirlerimizi ortam itibari ile bambaşka mekanlara götüren bu muazzam camimize bu nadide mekana davet ediyoruz" dedi.

Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor
Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor
Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor
Nadide eserler arasında yer alıyor, süslemeleriyle kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bünyamin Uğur

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