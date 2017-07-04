Myp Lideri Yılmaz : "Yunanistan'ın Saldırısı Karşılıksız Kalmamalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Yunanistan'ın Türk bayraklı gemiye ateş etmesi ile ilgili, "Yunanistan'ın saldırısı karşılıksız kalmamalı"dedi.



Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Yunanistan'ın Türk bayrakları gemiye ateş etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, Yunansitan'a karşıklık verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yunanistan daha büyüğüne de cesaret edecek bu nedenle Yunan devletine gereken karşılık verilmez ise taciz ve tahriklerine devam edecektir. Türkiye artık büyük devlet olmanın tarihi gereklerini yerine getirmektir. Her vatandaşımız her karış toprağımız sınırsız değere sahiptir. Bu hukuk tanımaz saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilmelidir. Yunana aklını başına alacağı büyük bir ders verilmelidir" dedi.



Yunanistan'a ders verilmeli diyen Yılmaz, "Yunan devletine büyük bir ders verilmediği sürece hem Kıbrıs hem Ege de tacizine devam edecektir. Türkiye gerek Suriye gerek Ege gerekse Ermeni sınırında daha agresif bir politika üretmek zorundadır. Sınır boylarımızda bulunan Türk yerleşim yerleri büyük devlet olmanın gereği daha kontrol altında tutulmalıdır. Yunanistan değişik yollardan Türkiye'yi yıpratmaya devam edcek. Bu saldırı Tepki ölçmek için yapılmıştır. Türkiye içeride çok fazla lüzumlu lüzumsuz konuyla meşgul ediliyor. Suriye de şartlar aleyhimize ilerliyor. Egede yeni cephe açma çabası var sırası ile Ermeni gerek terör gerek farklı yollarla Türkiyeyi yıpratmaya çalışacak. Bizim silkinip kendimize gelmemiz kaçınılmazdır" diye konuştu. - İSTANBUL