Myp Lideri Yılmaz'dan "Koray Aydın'a Operasyon" İddiası

Muhafazakar Yüksel Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yenilenme bahanesiyle Koray Aydın'ı pasivize edeceğini iddia etti. Yılmaz, Aydın ve ekibinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) geri dönmesi gerektiğini savundu.

Yazılı bir açıklama yapan MYP Lideri Yılmaz, İYİ Parti'deki kongre sürecini değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Koray Aydın'ı pasivize edeceğini iddia eden Yılmaz, "Akşener ve arkadaşları Koray Aydın'a kumpas kurmaktadırlar. Akşener ve arkadaşlarının tek derdi başarıyla partiyi teşkilatlandırıp meclise ilk seçimde barajı aşarak sokan Koray Aydın'ı saf dışı etmektedir. Akşener liderliği, Koray Aydın'ın gölgesinde ve de altındadır. Tescillenen bu durum nedeni ile hedef hem parti yardımına, hem de partiye tek başına sahip olma arzusudur. Bu manada rahatsızlık duyulan tek isim ise Koray Aydın'dır" ifadelerini kullandı.

Bu konuda Koray Aydın'ı uyardığını vurgulayan Yılmaz, "Sayın Aydın'ı, Akşener ve çevresi konusunda çok fazla uyardım. Koray Aydın bu ekip tarafından hiç bir zaman asli unsur görülmedi. Partileşmeye gidilen yolda teşkilatçılığı ile tanınan Koray Aydın'a hep dışarıdan geçici süreli ilişki kurulan biri olarak bakıldı. Şimdi niyetler ortaya çıkmıştır. Hedef partiye tek başına sahip olmak ve Koray Aydın'ın, Akşener önüne geçen başarı ve ismini yok etmektir" şeklinde konuştu.

Koray Aydın'ın MHP'ye geri dönmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Devlet Bahçeli, Koray Aydın ve ekibini partiye geri çağırmalıdır. Bu aşamada bu da kolay değildir. Bahçeli Koray Aydın'a Genel Başkan yardımcılığını vermek için olağan üstü kongreye gitmelidir. Bu durumda Koray Aydın da gerekli garantileri almadan bir yere gitmez. Ama Akşener ve Koray Aydın artık iki yol arkadaşı filan değil ciddi rakiplerdir. Koray Aydın'a karşı İYİ Parti içinde gerçek mana da muhalefet yoktur. Bu sadece Akşener ve ekibinin oluşturmak istediği bir görüntü olup sanki Akşener istenen Koray Aydın istenmeyendir tertipli görüntüsü verilmektedir. Bütün bunlar ise Koray Aydın ismine karşı girişilen entrikaların bir parçasıdır" dedi. - İSTANBUL