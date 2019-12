MYP Lideri Yılmaz: "ABD'nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı"

20.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:27

Amerika ile gelinen son noktada Türkiye'nin bir yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, özellikle dolarla yapılacak olan yaptırıma karşı biran önce tedbir almamız gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik ile alakalı alacağı kararları destekleyeceklerini dile getiren Yılmaz, yaptırım hamlelerini boşa çıkaracak tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi.



Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD ile yaşanan son gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik ile alakalı söylediklerini desteklediğini ifade ederek " Bu konuda alacakları her kararın arkasındayız" açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin elindeki kozları oynaması gerektiğin dile getiren Yılmaz, "ABD'den özellikle dolar alalında gelecek hamlelere yönelik ekonomik tedbirlerimizi biran önce almalıyız. Erdoğan'ın açıklamaları açıkça Amerika'nın bir ekonomik yaptırım üzerinde çalıştığını gösteriyor. Dolara karşı hamleler olacağı görülmektedir. Erdoğan ortaya koyduğu tavrı devam ettirmelidir" dedi.



Yılmaz devamla "Avrupa Birliği'nin Uygur Türkleri kararını tebrik ediyorum. Avrupa Birliği'nden Çin'de yapılan zulme sessiz kalınmaması Türkiye adına sevindiricidir. Keşke bu sürece Türkiye ve AK Parti de aynı desteği verebilseydi. Bu görev Avrupa Birliğinden önce Türkiye'nin görevidir. Uygur Türkleri her gün her saat her dakika Çin tarafından işkencelere maruz bırakılmaktadır" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA