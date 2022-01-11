Sistem tartışmalarına ilişkin konuşan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz : "Muhalefetin eski sisteme dönme arzusu samimi değil. Muhalefet sistem tartışmasında ne dediğini bilmiyor. Türkiye eski yönetim anlayışına geri dönemez" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasette "sistem" tartışmalarına yönelik konuşan Yılmaz, muhalefet partilerinin eski sisteme dönüş taleplerini değerlendirdi. MYP Lideri Yılmaz: "Muhalefetin eski sisteme dönme arzusu samimi değil. Üzerinde düşünülmeden ortaya atılmış siyaseten popülist ve yanlış bir istektir. Muhalefet sistem tartışmasında ne dediğini bilmiyor. Bir kere eski sisteme döneceğiz demiş olmanın altında eziliyor. Türkiye eski yönetim anlayışına geri dönemez. Bunu istemek son derece yanlıştır. Türkiye mevcut sistemi, mutlaka gelişmiş demokrasi anlayışı ve hukuk çerçevesinde kuvvetler ayrılığına saygı ve dengeli bir kurgulama ile yoluna devam etmelidir" dedi.

"Bu talep Türkiye'ye hayır getirmez"

Sözlerini sürdüren MYP Lideri Yılmaz: "Meclisin etkin çalışması sağlanmalıdır. Başkan yardımcıları geçmiş sistemde başbakan yetkileri ile mecliste daha etkin hale getirilmelidir. Yarı başkanlık dahi olabilir ama geçmişteki parçalı uzlaşmaz bir meclis yapısına sebebiyet verecek bir meclis arzu etmek son derece yanlıştır. Bu talep Türkiye'ye hayır getirmez. Var olan sorunların çözümünü de kesin olarak zorlaştırır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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