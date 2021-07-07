Son dakika haber... Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi gözaltında korona aşısı oldu
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Son dakika haber... Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi gözaltında korona aşısı oldu

Son dakika haber... Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi gözaltında korona aşısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen ülkenin eski lideri Aung San Suu Kyi'nin gözaltında bulunduğu sürede Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı açıklandı.

Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen ülkenin eski lideri Aung San Suu Kyi'nin gözaltında bulunduğu sürede Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdığı açıklandı.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbenin ardından ordu tarafından görevden alınarak gözaltına alınan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdığı duyuruldu. Suu Kyi'nin avukatı Min Min Soe, yargılama sürecine ilişkin detayları ele almak üzere dün Suu Kyi ile gözaltında tutulduğu evde görüştüğünü belirterek, Myanmar'ın devrik liderinin Covid-19'a karşı aşılandığını doğruladı. Avukat, Suu Kyi'nin sağlığının yerinde olduğunu kaydederek, Suu Kyi'nin yanı sıra beraberinde gözaltında bulunan kişilere de Covid-19 aşısı yapıldığını bildirdi. 76 yaşındaki devrik liderin aşıları ne zaman yaptırdığı veya hangi aşıları olduğu hakkında ise detay paylaşılmadı.

DARBE SONRASI PROTESTOLAR SAĞLIK HİZMETLERİNİ KESİNTİYE UĞRATTI

Ülkede genelinde Covid-19 vakalarında son haftalarda keskin bir artış yaşanması üzerine Suu Kyi, vatandaşlara salgına karşı daha dikkatli olmaları için çağrıda bulunmuştu. Şubatta gerçekleştirilen darbenin ardından sağlık çalışanlarının da darbe karşıtı protestolar için sokaklara dökülmesi ile ülkede sağlık hizmetleri olumsuz etkilenmiş, Covid-19 test ve aşılamalarının yeterli miktarda yapılamamasına yol açmıştı.

Myanmar'da dün itibarıyla günlük vaka sayısı 3 bin 602 olarak açıklanırken, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısının 171 bin 976'ya ulaştığı ülkede virüse bağlı can kaybı da 3 bin 513'e ulaştı. Myanmar'ın 54 milyonluk nüfusunun sadece yüzde 2.8'i tam olarak aşılanırken, toplamda 3.5 milyon doz aşı uygulandı. Askeri hükümetin vaka sayılarındaki artış nedeniyle Covid-19 kısıtlamalarını sıkılaştırması bekleniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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