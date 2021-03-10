Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
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Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı

10.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:14

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirdiği Myanmar'da Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi darbeyle ele geçirdiği Myanmar'ın Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı. Ann Rose Nu Tawng adlı 45 yaşındaki rahibenin, sosyal medyada viral olan fotoğrafı, darbe karşıtı eylemlerin sembollerinden birisi haline geldi.

EYLEMCİLERE KARŞI TAVIR SERTLEŞİYOR

Myanmar'da darbe rejimi, demokrasiye dönülmesi ve tutuklu fiili lider Aung San Suu Kyi'nin görevine iadesi talebiyle yapılan protestoları durdurmak için eylemcilere karşı tavrını her geçen gün sertleştiriyor.

ONLARCA GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Göstericilere karşı, biber gazı TOMA'ların yanı sıra plastik ve gerçek mermiler de kullanılıyor. Darbe karşıtı gösterilere katılan onlarca kişi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Binlerce kişi ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

Myanmar'da rahibe polislerin önünde diz çöküp 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı

RAHİBENİN POLİSE YALVARDIĞI SIRADA GÖSTERİCİLER VURULDU

Kaçin eyaletinin idari merkezi Myitkyina kentinde Pazartesi günü göstericiler baretler ve evlerinde yaptıkları kalkanlarla sokaklara döküldü. Polisin göstericilere müdahaleye hazırlandığı sırada Ann Rose Nu Twang, bir grup polis memurunun önünde diz çökerek "Size yalvarıyorum. Çocukları vurmayın, onların yerine beni vurun" dedi.

Myanmar'da rahibe polislerin önünde diz çöküp 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı

"ONLAR İÇİN KAYGILANIYORDUM"

Ancak kısa bir süre sonra polisin rahibenin arkasındaki kalabalığa ateş açtığı görüldü. Yerel bir kurtarma ekibi AFP haber ajansına iki kişinin öldüğünü söyledi. Bu kişilerin plastik mermiler nedeniyle mi yoksa gerçek mermilerin isabet etmesi sonucu hayatlarını kaybettiği bilinmiyor. Rahibe Ann Rose, "Polis çocukları kovalıyordu. Çocuklar paniğe kapılıp kaçışmaya başladı. Onlar için kaygılanıyordum. Bu yüzden polislerin önünde diz çöktüm" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARA YALVARIRKEN YAŞANMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Rahibe polislerin önünde diz çökmüş haldeyken göstericilerden biri yaşamını yitirdi. Rahibe Ann Rose, "Bunun ben onlara yalvarırken yaşanması çok üzücü" diye konuştu. Ann Rose, 28 Şubat'taki protestolar sırasında da polislerin karşısına çıkmıştı.

Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı
Haber Yorumları (7)
BEYİN FAKIRI: keşişler Müslüman çocukları katlederken de keşke böyle duyarlı olsaydınız ikiyüzlüler
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TEEE: REKLAMLAR
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YERSE: şov yapıyor
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