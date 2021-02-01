Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında
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Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında

01.02.2021 07:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 07:44

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordunun ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

ORDU OHAL İLAN EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

DEVLET BAŞKANI VE İKTİDAR PARTİSİ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.

SÖZCÜ HALKA SESLENDİ

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

GENELKURMAY BAŞKANI ANAYASA'NIN FESHEDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında
Haber Yorumları (7)
METİN ÇETİN: İnşallah bu yönetim kadrosunun bir ara Müslümanlara yaptıkları eza cefa burunlarından fitil fitil getirilir.
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NO DARBE: emperyalistlerin ooyuncağı olan ordu sinyali aldılarmı hemen darbe yaparlar KAHROLSUN DARBECİ ZİHNİYET
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