Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 328'e çıktı
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Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 328'e çıktı

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 328'e çıktı

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 328'e ulaştı.

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 328'e ulaştı.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) protestolara ilişkin hazırladığı raporda 8 protestocunun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda toplam ölü sayısının 328'e yükseldiği belirtilerek hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 18-24 yaş grubundaki gençlerden oluştuğu kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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