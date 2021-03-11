Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü
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Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü

11.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:20
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 7 kişi öldü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Magway bölgesinde darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

North Okkalapa bölgesinde de 1 gösterici yaşamını yitirdi.

Arakan Ordusu örgütü, terör örgütü listesinden çıkarıldı

Myanmar cunta hükümeti, "Arakan Ordusu"nu terör örgütü listesinden çıkardığını duyurdu.

Terörle Mücadele Merkezi Komitesinden yapılan açıklamada "Arakan Ordusu"nun artık herhangi bir terör eyleminde bulunmadığından, 11 Mart 2021'den itibaren terörist örgüt listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

Myanmar, 23 Mart 2020'de Arakan Ordusunu terör örgüt ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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