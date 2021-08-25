Müzisyenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Ersoy'a teşekkür

Pandemi döneminde zorluk yaşayan en önemli sektörlerden olan müzik sektöründeki müzisyenler desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Pandemi döneminde zorluk yaşayan en önemli sektörlerden olan müzik sektöründeki müzisyenler desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Gaziantep merkezli Müzisyenler ve Sanatçılar Fedarasyonu 40 ilde düzenleyecekleri basın toplantılarıyla pandemi döneminde maddi ve manevi olarak desteklerde bulundukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Gaziantep Balıklı Meydanında "Müzisyenler Susmasın" sloganıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Müzisyenler ve Sanatçılar Fedarasyonu Başkanı Ahmet Onurlu, müzisyen ve sanatçılara desteklerde bulunanlara teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza "Müzik Susmasın" sloganıyla maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür etkinliğimizi bütün illerimizde yapacağız. Pandemi döneminde en çok etkilenenler müzisyen ve sanatçılarımızdı. Bu süreçte devletimiz her zaman yanımızda oldu. Gaziantep ilimizde Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Kaymakamımız Ömer Kalaylı da toplamı bin 200 olan müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza desteklerde bulundular. Onlara da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"37 bin müzisyen ve sanatçıya 250 milyon TL destekte bulunuldu"

Basın açıklamasında 37 bin müzisyen ve sanatçının 250 milyon TL destek aldığını ifade eden Onurlu, "Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 37 bin müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza toplamda 250 milyon TL destekte bulunuldu. Her müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza 8 bin TL destekte bulunulmuş oldu. Bugün itibariyle şubemizin bulunduğu 48 ilimizde aynı minvalde basın açıklamalarını düzenleyeceğiz. Gaziantep'te ilk olarak bin 50 müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza destekte bulunduk. Daha sonra 150 arkadaşımızı daha ekleyerek toplamda bin 200 arkadaşımıza destekte bulunmuş olduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı