Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz
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Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının neden olduğu kriz en çok gündelik yövmiye ile çalışanlar perişan etti. Bu grup içinde yer alan ses sanatçıları ile set işçileri günlerdir perişan durumda. Müzisyenler yokluk içinde yetkililere sesini duyurmaya çalışırken, yıllardır aynı sahneyi paylaştıkları servet sahibi ve ünlü şarkıcıların sessizliği onları adeta kahrediyor.

05.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz

& ;Türkiye'yi evlere kilitleyen, ekonomik hayatı adeta felç eden Covid-19 virüsünün neden olduğu salgınla mücadale devam ederken, virüsün neden olduğu ekonomik kriz on binlerce kişiyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Yüz binlerce kişinin işinden olduğu ekonomik bunalım yüzünden en çok etkilenen sahne sanatçıları, müzisyenler ile set işçileri, krizin ilk mağdurları oldu. Eğlence sektörünün krizle birlikte Türkiye genelinde ilk kepenk kapatan kuruluşlar olduğunu belirten ünlü sanatçı Balık Ayhan, bu durumdan on binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

ÖNCE PLATFORM KURULDU, SIRADA SENDİKA VAR

Balık Ayhan Koronavirüs salgını ile birlikte en büyük zararı eğlence sektörünün içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulması ve& ; gelecekte benzeri olaylarla karşılaşılması durumunda en az etki ile atlatılması amacıyla müzisyenlerin bir araya geleceğini söyledi.

& ;Müzisyen camiasının perişan durumda olduğunu söyleyen Balık Ayhan, yıllardır ertelenen ve üzerinde durulmayan müzisyen örgütlenmesinin organizasyonunu üstlendiğini söyledi.

Sosyal haklar ve SGK güvencelerinden uzak müzisyen camiasının bu haklardan faydalanması için çalışmalara öncülük ettiğini ve bu bağlamda 'Sahne ve set emekçileri platformu' adı altında bir çatı oluşturduklarını bunu da sosyal güvence kapsamından yararlanabilmek için bir yol olarak kullanacaklarını söyleyen Balık Ayhan, 'Tabi bizlerden çoğu müzisyenin de tek hatası günlük kazanıp, günlük yaşaması, birikim yapmadan yakalanmak kötü oldu' dedi. Grubun kısa sürede Türkiye genelinde 6 bine yakın üye ile önemli bir yapılanma olduğunu söyleyen Balık Ayhan tüm kesimlerden destek beklediğini ifade etti.

Kaynak: Snob Magazin

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