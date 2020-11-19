Müzisyenin beste kaynağı otomobili
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Müzisyenin beste kaynağı otomobili

19.11.2020 08:20 | Son Güncelleme: 19.11.2020 08:24
Müzisyenin beste kaynağı otomobili

AMASYA'da müzisyen Hakan Pazar'ın (35), yarım asra yaklaşan orijinal 'Murat 124' marka otomobili beste için kendisine ilham kaynağı oluyor.

AMASYA'da müzisyen Hakan Pazar'ın (35), yarım asra yaklaşan orijinal 'Murat 124' marka otomobili beste için kendisine ilham kaynağı oluyor. Pazar, "Aracımla bir bütün haline geldiğim için bana müzik çalışmalarımda ilham kaynağı oluyor. Doğa ile iç içe sessiz bir ortamda aracımın içerisinde beste çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu nedenle aracımı satmayı hiçbir zaman düşünmüyorum" dedi.

Kent merkezinde müzik evi işletmeciliği yapan ve 13 yaşında başladığı müzisyenlik mesleğini sürdüren Hakan Pazar, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliği bozulmayan 1974 model Murat 124 marka otomobilin içerisinde aldığı ilham ile besteler yapıyor. Klarnet, cümbüş, keman, bağlama, ud, saksafon, darbuka, tambur gibi 8 farklı müzik aletini çalabilen Pazar, 46 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Hafta sonları şehir turu attığı aracına ise il dışından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

'SIFIR ARABA TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİM'Müzisyen Hakan Pazar, "1974 model klasik murat 124 otomobil, uzun yıllardır şahsım tarafından kullanılıyor. Aracım 46 yıl önce fabrikadan çıktığı gibi bütün parçaları halen orijinalliğini korumaktadır. Aracıma hafta sonları binerek, şehir turu atıyorum. Onun dışında çok fazla trafiğe çıkarmıyorum. Bunun en büyük göstergesi de kilometresinin 52 binde olması. Şehir merkezinde seyahat ederken, il dışından gelenler beni durdurup, aracımla fotoğraf çektirmek istiyor. Büyük bir kısmı ise arabamı satın almak istiyor. Ayrıca, aracımın orijinalliği bozulmadığı için bayi vitrininde sergilemek için bana sıfır araba teklif etmelerine rağmen tekliflerini reddettim" dedi.

'İLHAM KAYNAĞIM BENİM'

Hafta sonları otomobili ile gezerken ilham geldiği için birçok bestesini aracının içerisinde yaptığını belirten Pazar, "Aracımla bir bütün haline geldiğim için bana müzik çalışmalarımda ilham kaynağı oluyor. Doğa ile iç içe sessiz bir ortamda aracımın içerisinde beste çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu nedenle aracımı satmayı hiçbir zaman düşünmüyorum" diye konuştu.


Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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