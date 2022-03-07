Müzisyen Pınar Eliçe'den çok konuşulacak itirafı: Kocamı öldürmek istedim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sevilen müzisyen Pınar Eliçe oldu. Karmaya inandığından bahseden şarkıcı, müzik kariyerinden evliliğine kadar birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Biten evliliğinden bahseden Eliçe, ihanete uğradığını eşini öldürmek istediğini itiraf etti.

Eliçe, programda Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Müzik kariyerine başladıktan sonra dans etmeye devam ettin mi?", "18 yaşında assolist olunca çevrenle nasıl mücadele ettin?", "Aldatıldın mı?", "Medeni hali ilişkiye uygun olmayan biriyle aşk yaşadın mı?", "Cilt kanseri teşhisi konulduğunda ne hissettin? ve "Geçmişte yaşadıklarından dolayı ve kanserden sonra mı maneviyata yöneldin?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.