Müzisyen Pınar Eliçe'den çok konuşulacak itiraf: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı müzisyen Pınar Eliçe oldu. Oryantal ile başladığı kariyerine assolist olarak devam eden Eliçe, biten evliliğinden bahsederken bir de yasak aşk itirafında bulundu.

"KOCAMI ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Çetin Çapan ile evliliğinden bahseden Pınar Eliçe, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Uğruna mesleğini bırakan adam seni aldattığında affedebildin mi?" sorusu üzerine "Evet, aldatıldım. Onu öldürmeyi düşündüm de yapamadım. Çocuklarıma kıyamadım. İnsanların hayalleriyle oynamak kötü bir şey. Aldığım her kararın arkasındayım. İyi veya kötü. Psikolojik olarak yıpranmış olabilirim. Çok sağlıklı düşünmediğim, sağlıklı kararlar alamadığım dönemler oldu. Çünkü kolay bir şey değil. Küçük yaşta hayata atıldım. Ben hep Pınar Eliçe'ye yatırım yaptım. Küçük Pınar yok. O küçük Pınar'ın telafilerini bu yaşımda yapıyorum. O zamanki Pınar'ı şimdi yaşıyorum" dedi.

"YASAK AŞK YAŞADIĞIM ADAMIN EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİM"

Geçmişte yasak aşk yaşadığını itiraf eden Eliçe, "Karmaya inanırım. Geçmişte medeni durumu uygun olmayan biriyle aşk yaşadım, sonra aldatıldım. Başıma gelince yasak aşk yaşadığım insanın eşinden özür dilerim" ifadelerini kullandı.