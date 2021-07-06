Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu

Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dijital müzik platformu fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu. Fatma Turgut'un yeni şarkısı 'Dünyalar Senin Olsun' ve Hadise'nin 'Hay Hay' isimli parçası haziran ayının en fazla paylaşılanları arasında yer aldı. fizy'lilerin haziranda Kurtuluş Kuş'un 'El İnsaf', 'Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile seslendirdiği 'Sevmedim Deme' isimli düetini dinlediği belirtildi. Platformda en fazla beğenilen şarkı ise Edis'in 'Martılar' ve Yalın'ın 'Yaz Gülü' parçası oldu.

Yapılan açıklamaya göre Fatma Turgut'un Turkcell'in yeni reklam filminde de seslendirdiği 'Dünyalar Senin Olsun' parçası haziran ayının en fazla paylaşılan şarkısı olurken Fatma Turgut'u; Hadise 'Hay Hay', Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut 'Sevmedim Deme', Buray 'Alaz Alaz', Yalın 'Yaz Gülü' ve 'Oyunbaz' şarkıları ile takip etti. Ayrıca Tarkan'ın 'Yolla', İkilem'in 'Kaybolurum Gülüşünde' ve İbrahim Tatlıses'in 'Gelmesin' isimli parçaları Haziran'ın çok paylaşılan şarkıları arasında yer aldığı belirtildi.

"EN ÇOK DİNLENENLER"

fizy'li müzikseverlerin haziran ayında en fazla Kurtuluş Kuş'un 'El İnsaf', 'Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile seslendirdiği 'Sevmedim Deme' isimli düetini dinlediği belirtildi. Ayrıca Buray'ın 'Alaz Alaz', Uzi'nin 'Krvn', Edis'in 'Martılar' ve Ebru Yaşar'ın 'Ben Bilmem' isimli parçaları da haziran ayının en çok dinlenenleri arasında yer aldığı vurgulandı.

fizy kullanıcılarının Haziran ayında paylaştığı şarkıların yanı sıra Derya Uluğ'nun 'Kanunlar Gibi' şarkısını, Edis'in şarkısı 'Martılar' ve Sedo ve Patron tarafından seslendirilen 'Ölebilirim' isimli parçasını beğendiği belirtildi. fizy'de Haziran ayının en fazla dinlenen isimleri ise Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Tarkan olurken her yaştan hayran kitlesine sahip olan sanatçılar Yalın, Sagopa Kajmer, Buray ve Uzi oldu.

'POP' YİNE ZİRVEDE

Haziran ayında fizy'yi tercih eden müzikseverlerin en fazla dinlediği türün pop müzik olduğu kaydedildi. 'Rap', 'Aşk, En İyiler', 'Best Of, Yöresel', 'Ülkesel', 'Oldies' ve 'Melankolik' ise ilgi gören diğer kategoriler arasında yer aldı. Platformda en çok tercih edilen müzik listeleri şöyle sıralandı:

"'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy pop', 'fizy rap', 'Yaz Geldi', 'Şekerli Şarkılar', 'fizy 45'lik', 'fizy spor' ve 'Taze Taze'."

fizy'yi haziran ayında en çok dinleyen şehirlerin başında ise İstanbul'un geldiği belirtildi. Listeyi sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli takip etti.


Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Erdoğan: 'Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda...
Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:05:06. #1.14#

title