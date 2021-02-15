Müzik ruhun, spor vücudun gıdası
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Müzik ruhun, spor vücudun gıdası

15.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:41
Müzik ruhun, spor vücudun gıdası

Babasının saz çalmasıyla birlikte müziğe olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını belirten Barış "6 yaşında abimin düğününde mikrofonu elime aldım ve bir daha bırakmadım. Aşık Veysel Mahsuni Şerif gibi üstadlardan feyz alarak Türk Halk Müziği'ne gönül bağladım" dedi.

Babasının saz çalmasıyla birlikte müziğe olan tutkusunun küçük yaşlarda başladığını belirten Barış "6 yaşında abimin düğününde mikrofonu elime aldım ve bir daha bırakmadım. Aşık Veysel Mahsuni Şerif gibi üstadlardan feyz alarak Türk Halk Müziği'ne gönül bağladım" dedi.

 'Dostları gördüm' adlı türküsünü kliplendiren Songül Barış müziğin yanı sıra spordaki başarısı da dikkat çekiyor.

Kickbox kadınlarda Avrupa ikinciliği olan türkücü "Müzik ruhun gıdası, spor da vücudun gıdası" diyor.

Kaynak: Hürriyet

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