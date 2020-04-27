Müzik öğretmeninden "Evde Kal Türkiyem" şarkısı
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Müzik öğretmeninden "Evde Kal Türkiyem" şarkısı

Antalya'da müzik öğretmeni Osman Çolak, yazdığı "Evde Kal Türkiyem" adlı şarkıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

27.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:09
Müzik öğretmeninden 'Evde Kal Türkiyem' şarkısı

Antalya'da müzik öğretmeni Osman Çolak, yazdığı "Evde Kal Türkiyem" adlı şarkıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki müzik öğretmeni Çolak, ilkokul yıllarında bir öğretmenin yönlendirmesiyle melodilerle hayatına renk kattı. Çocukluk çağında çaldığı birbirinden farklı enstrümanlarla dinleyenlerin ruhuna dokunan Çolak, evinde kurduğu stüdyoyla bestelediği şarkı ve marşları dinleyenlerin ilgisine sunuyor.

Şarkılarında sosyal içerikli mesajlar vermeye çalışan Çolak, hem eserleriyle hem de çaldığı saz, gitar, piyano, keman gibi enstrümanlarla insanların beğenisini kazandı.

Çolak, son olarak dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı vatandaşların duyarlılığını artırmak amacıyla "Evde Kal Türkiyem" adlı şarkı yazdı.

Güncel ve toplumsal olaylarda melodileri kullanıyor

Öğretmen Çolak, AA muhabirine, hayatını değiştiren öğretmeni sayesinde çıktığı müzikli yolda, insanlara güncel ve toplumsal olayları melodilerin dilinden anlatmaya çalıştığını söyledi.

Öğrencilerinin de ruhuna melodilerle dokunarak ders çalışma azimlerini artırmaya çalıştığını aktaran Çolak, derslerin dışında verdiği konserlerle öğrencilerin motivasyonuna katkı sunduğunu dile getirdi.

Çolak, insanın müzikle her duyguyu rahatça anlatabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazen kelimelerle anlatamadığımız duyguları müzikle ifade edebiliriz. Müzik duygularımızın dilidir. Söylemek istediklerimi şarkılarla anlatıyorum. Bazı sosyal projeler çerçevesinde hiçbir ücret talep etmeden 20'ye yakın okul için marşlar yazıp, besteler yaptım. Gönüllü olarak otizmli öğrenciler için konserler verdim. Şarkılarım öğrenciler ve aileler tarafından çok beğenildi. Bu benim için gurur vericiydi. Çok sevindim, mutlu oldum."

Hem uyarıyor hem de eğlendiriyor

Kovid-19 ile mücadele sürecinde de yaşananlara kayıtsız kalmadığını anlatan Çolak, "Koronavirüsle mücadelede 'Evde Kal Türkiyem' adlı şarkısıyla farkındalık oluşturdum. Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak şarkı yazdım. Şarkıyla insanların dışarı çıkmamalarını ve izole yaşamaları gerektiğini anlatmak istedim. Umarım insanlar şarkıyı dinlerken hem eğlenir hem de uyarıları dikkate alır, devletin belirlediği kurallara uymak gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Çolak'ın "Hayatımız evimiz" sözleriyle başlayan "Evde Kal Türkiyem" şarkısı, "Her yer olsun tertemiz, Evde kal Türkiyem böylece güvendeyiz. Hayatlar evde güzel. Gönül selamı yok el. Evde kal Türkiyem. Ödemeyelim bedel. Hayatlar eve sığar. Sağlık mesafede var. Evde kal Türkiyem. Ağlamasın analar" uyarısıyla tamamlanıyor.

Müzik öğretmeninden 'Evde Kal Türkiyem' şarkısı

Kaynak: AA

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