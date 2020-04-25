Müzik öğretmeni "evde kal" şarkısı besteledi, küçük kızı seslendirdi Eskişehir'de yaşayan bir müzik öğretmeni ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi kızı, söz ve müziğini kendilerinin yaptığı "Evde kal" şarkısını seslendirerek klipleştirdi.

Eskişehir'de yaşayan bir müzik öğretmeni ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi kızı, söz ve müziğini kendilerinin yaptığı "Evde kal" şarkısını seslendirerek klipleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evinde öğrencilerine uzaktan eğitim veren Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni Vedat Çelik ile 7 yaşındaki kızı Ceren Berra Çelik, hem okula olan özlemlerini hem de tedbirlere uyulması gerektiğini konu alan bir şarkı hazırladı.

Babasının söz ve müziğini hazırladığı "Evde kal" şarkısını seslendiren Ceren Berra Çelik, virüsün çocuklara da bulaşabileceğini ve büyüklerin riske atılmaması gerektiğini melodilerle anlattı.

Vedat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin de öğretmen olduğunu, evde kalarak sürece destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Evde şimdiye kadar yapılmamış birçok işin olduğunu fark ettiklerini anlatan Çelik, "Evde beraber mutfağa giriyoruz, beraber ders çalışıyoruz, beraber oyunlar oynuyoruz. Bakanlarımızın da dediği gibi evde hayat var. Aslında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerekli bütün önlemleri çok net bir şekilde anlatıyor. Direktiflere uyduğumuz zaman zaten evde kalınca yapılacak çok güzel şeyler olduğunu görüyoruz." dedi.

"Kızımın sesi oldum"

Ortaya çıkardığı şarkıyı kızının çok sevdiğini dile getiren Çelik, şunları belirtti:

"Kızım çok müzikle ilgili. Bazen sıkılıyor, okulunu özlediği oluyor ama sabırlı. Aslında benim yazdığım şarkıda sözler tamamen kızımın duygularına tercüman oldu. Bir nevi kızımın sesi oldum. Kızım da çok severek okudu. Ona bir de sürpriz yaptık. Evdeki durumlarını, hareketlerini fotoğrafladık ve klipleştirdik. Çok sevindi. Bu süreçten mümkün mertebe etkilenmemeye çalışıyoruz. Bir öğretmen olarak öğrencilerimizin bu durumu fırsata çevirmesini istiyorum. Sadece uyarıları dikkate alırsak, biz bu sorunu da aşarız. Kesinlikle virüsle mücadelemizi çok net bir şekilde sonuçlandırabiliriz."

Meserret İnel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ceren Berra Çelik de anne ve babasının öğretmen olmasından dolayı kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Çelik, evde de okuldaki gibi derslerine çalıştığını belirterek, arkadaşlarının motivasyonu için babasıyla yaptıkları "Evde kal" şarkısının gelecekte kendisi için bir hatıra olacağını söyledi.

"Bakan amcaların uyarılarını dikkate alalım"

Evde kalmanın iyi yanlarının da olduğuna değinen Çelik, şöyle dedi:

"Evde de geçirebileceğiniz zamanlar çok. Bu bence bizim için bir avantaj oldu. Hep okullarımıza gidiyorduk ve ailelerimizle zaman geçiremiyorduk. Bu bize bir avantaj oldu. Biliyorum okulunuzu özlüyorsunuz ama geçecek bunlar. Bunu da her virüs gibi atlatabileceğiz. Ben de okulumu ve öğretmenimi çok özledim. Bakan amcaların uyarılarını dikkate alalım. Risk almayalım ve sadece gerekeni yapalım. Mutfakta anneme yardımcı oluyorum. Evimizi mikroplardan arındırıyoruz. Babamla şarkılar söylüyoruz. Geleceğimizi riske atmamak için evde kalıyoruz. Umarım şarkımızı beğenirsiniz."

Kaynak: AA