Müzik eğitimi almayan kadınlar korosu

BURSA'da, 2005 yılında 20 kadınla kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 175 kadın üyeye ulaştı. Amaçlarının kadın dayanışması olduğunu belirten Koro Şefi Aysel Gürel, "Üyelerimizin hiçbiri sanatla ilgili değildi. Ben öyle arkadaşları koroya almıyorum. İstiyorum ki koro tamamen amatör olsun. Bu korodaki arkadaşlarımız öğretmen emeklisi, ev hanımı, bankacı ama hiçbirinin müzik eğitimi yok. İlk defa bu koroyla sahneye çıkıyorlar" dedi.

Kentte, 2005 yılında Dr. Aysel Gürel tarafından, yaşları 45 ile 80 arasına değişen hiçbir müzik eğitimi almayan 20 kadın üye tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu, 175 üyeye ulaştı. Çoğu emekli olan kadınlar, her hafta bir araya gelerek, konserlere hazırlanıyor. 7 ülke ve onlarca şehirde konser veren kadınlar, farklı dillerde ve tarzlardaki şarkıları seslendiriyor, masraflarını ise aile bütçelerinden artırıp, çektikleri bireysel kredilerle karşılıyor.

Koroyla birlikte projeler ürettiklerine vurgu yapan Gürel, "2022 yılına yeni bir projeyle başladık ve ismine de 'sahne arkası' dedik. İzleyicilerimiz bizi hep sahnede görüyorlar ama bu işin mutfağında ne var, özellikle kadın seyircilerimiz nasıl hazırlandığımızı soruyorlar. Buyurun gelin dedik. Pazartesi ve perşembe günleri 10'ar kişilik kadın gruplarını koromuzda ağırlıyoruz. Bu STK üyeleri veya kadın toplulukları oluyor. Bizimle beraber şarkı söylüyorlar. Koromuzun konserlere nasıl hazırlandığını görüyorlar. Koro öncesinde nefes çalışması ve kahkaha terapisi yapıyoruz. Öncesinde hayata dair paylaşımlarımız oluyor. Amacımız kadın birlikteliğini ve dayanışmasını sağlamak. Çalışmalarımız çok keyifli geçiyor" diye konuştu.