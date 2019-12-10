Müziğin güçlü isimleri çocuk gelinler için bir araya geldi

10.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:15

Çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınları konu alan ve sözü müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan Kına, Bemol 9 Müzik etiketiyle 09 Aralık'ta dinleyicisiyle buluştu. Duygusal ve dramatik dokusu ile dikkat çeken çalışma için aynı notalarda buluşan Bulutsuzluk Özlemi, Gökhan Türkmen, Kubat, Mehmet Erdem, Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin güçlü yorumcuları, seslerini müzikle yükselterek projeye destek oldular. Tüm geliri kız çocuklarınınkorunması ve eğitimi adına bağışlaacak olan Kına, her açıdan örnek bir proje olma özelliğini taşıyor.

'Hayallerimin Projesi' dediği KINA'yı bestelerken şarkıda ki tüm sanatçıların ses renklerini dikkate alarak sıra dışı bir esere imza atan Bahadır Tatlıöz, şarkının aranjesini ise Cüneyt Yamaner ile birlikte yaptı. Rap bölümleri Tepki ve Pi tarafından kaleme alınan Kına'da toplumsal duyarlılık felsefesinden ödün vermeyen Tatlıöz, klip içinde Ümraniye Film Platoları'na adeta kamp kurdu. Senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğuna bizzat kendisinin oturduğu klipte en ince detayla bile bizzat ilgilenen genç sanatçı, iki gün süren çekimlerde kamera arkasındaki başarısını da gözler önüne serdi. Sennur Nogaylar ve Yasemin Balık gibi sinema sektöründen başarılı isimlerinde rol aldığı klibin oldukça sürükleyici bir hikayeye sahip olduğunu dile getiren Bahadır Tatlıöz, projeye destek veren tüm sanatçı dostlarına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler