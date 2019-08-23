"Müziğin dansı" konulu söyleşi günlerine yoğun ilgi

23.08.2019 10:44

Söyleşi günlerinde bu ay „Müziğin dansı" mercek altına alındı. Meslek hayatlarında oldukça erken yaşta başlayarak yetenekleriyle farklılıklarını ortaya koyan sanatçılar, moderatör Gülşah Elikbank'ın sorularını samimiyetle yanıtladılar. Gülsin Onay, "Harika çocuk" olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdürüyor ve uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul ediliyor. Onay mesleğini, çok çalışmayı ve çok formda olmayı, entellektüel bir çalışma yapısını ve duyguların ön planda olmasını gerektiren bir meslek olarak tanımlıyor.

Baleye çok erken yaşlarda başlayan Güzel ise, „tüm yaşıtlarım çelik çomak oynarken ben karnımı çekip başımı dik tutmaya uğraşırdım" diyor. „Zor antrenmanlarıyla, saatlece durmasıyla, acısıyla, tatlısıyla aşık oldum baleye" diye devam ediyor sözlerine. Madencilikten sonra en zor meslek olarak seçilen balenin sadece bir kadın işi olmadığını her fırsatta dile getiren Güzel, önyargıları yıkmak konusunda karar

Kaynak: Bültenler