Müziğin Büyülü Yolculuğu Leıpzıg Quartet İle Grand Pera'da Başlıyor

Festival, 19 Şubat'ta Almanya'nın en iyi yaylı çalgılar dörtlüsü olarak değerlendirilen, J.S. Bach'ın şehrinin dünyaca ünlü ve bol ödüllü " Leipzig Quartet" konseriyle başlıyor.

Conrad Muck, Tilman Büning, Ivo Bauer ve Matthias Moosdorf'dan oluşan Leipzig Quartet müzik severleri rüya gibi bir yolculuğa çıkartacak. Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi'nin yaptığı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, hakkında detaylar www.opusamadeus.com adresinden, biletler www.biletix.com 'dan temin edilebilir.

Adından gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleriyle söz ettiren Grand Pera, Emek Sahnesi'nin kapılarını 7. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali'ne açıyor. Bu sene yedincisi düzenlenecek olan festival kapsamında, Avrupa'nın dört bir yanından ve ülkemizden çok değerli topluluklar İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Leipzig Quartet konseriyle başlayacak olan oda müziği şöleni, 26 Mart'ta İstanbul Deniz Müzesi'nde Türkiye'nin en popüler oda müziği topluluklarından CSO Cello Quartet konseriyle sona erecek. Festival kapsamında 11 ayrı etkinlik düzenlenecek. Leipzig Quartet, Ars Trio di Roma, Ombre et Soleil, La Sfera Armoniosa ve Johannette Zomer, Rezonans, Philia Trio, Quarter Bassoon Ensemble, Duo SeRa ve CSO Cello Quartet İstanbul'un birbirinden özel ve tarihi mekanlarında sahne alacak.