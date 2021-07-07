Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz

Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, 18 yaş üstü öğrenciler 30 TL ve diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, 18 yaş üstü öğrenciler 30 TL ve diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

Erzurum'da Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olan Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, Kongre binası Resim Heykel Müzesi, Erzurum Kalesi, Atatürk Evini müze kartı olan ziyaretçiler ücret ödemeden ziyaret edebilecekler. Ayrıca Müzeleri Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakınları, engelli ve refakatçisi, Er ve Erbaşlar, ICOM, ICOMOS ve UNESCO kart sahipleri, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, Öğretmenler (Kimlik Kartıyla) Sanat Tarihi, Arkeolog ve Müzecilik bölümü öğrencileri(Öğrenci kimlik kartıyla) ücret ödemeden ziyaret edebilecekler.

Müze kartı almak isteyen vatandaşlar Erzurum'da Müze Kartın satıldığı satış noktaları olan Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, Kongre binası Resim Heykel Müzesi ve Erzurum Kalesinden satın alabilirler. Müze kartı almak isteyen vatandaşlar gerekli evraklar olan kimlik kartı veya öğrenci belgeleriyle satış noktalarından müze kartını satın alabilecekler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sezen Aksu Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müzeler 18 yaş altı ve 65 yaş üstü ücretsiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:51:08. #1.16#

title