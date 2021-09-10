"Müzehhep Eserler" tezhip sergisi, sanatseverlerle buluştu

"Müzehhep Eserler" tezhip sergisi, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tezhip sanatçısı Aysel Toprak ve öğrencilerinin hazırladığı sergide, 100 farklı tezhip çalışması yer alıyor.

Aysel Toprak, AA muhabirine, 26 senedir tezhip sanatıyla ilgilendiğini ve bu sanatı icra ederken huzur bulduğunu söyledi.

Herkese tezhiple ilgilenmesi tavsiyesinde bulunan Toprak, "Siz, fırçayı elinize aldığınızda her şeyi unutuyorsunuz, bambaşka bir aleme dalıyorsunuz. O fırça alıyor, sizi çok güzel yerlere götürüyor. Tezhip sabır, tutku, hürmet, sevgi ve samimiyettir, her şeydir." dedi.

Sergide eserleri yer alan tezhip sanatçısı Sevimbike Polat ise tezhibin insanın içini, dışını yıkayan, arıtan, sabrı, sevmeyi öğreten ve insan-ı kamil olma yoluna sokan özel bir sanat dalı olduğunu ifade etti.

Normalde tez canlı olduğunu, ancak kıl inceliğindeki fırçalarla çalışırken sabrı ve sakinliği öğrendiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Manevi büyüğüm, hocam Sabri Tandoğan'ın teşvikiyle tezhibe başladım. İyi ki başlamışım, çünkü bu süreçte çok şey öğrendim. Daha sonra Aysel Toprak hocamdan aldığım derslerle çalışmalarımı sürdürdüm. Tezhip, Allah'a yaklaştıran, kulluk bilincini uyandıran ve bence herkesin tanıması gereken bir sanat dalı."

Tezhip sanatçısı İlknur Baltürk de 3 buçuk senedir bu sanatla ilgilendiğini, böyle bir serginin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tezhip ve hat çalışmalarının yer aldığı sergi, 16 Eylül Perşembe gününe kadar açık kalacak.