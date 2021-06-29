Müze Keşan "Telafide Ben de Varım" diyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müze Keşan "Telafide Ben de Varım" diyor

Müze Keşan 'Telafide Ben de Varım' diyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ı ziyaret etti.

Ziyarette 05 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek "Telafide Ben de Varım" programı içinde yer alan "Müze Eğitimi" derslerinin müzede uygulanabilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Avcı, müzelerin en önemli işlevlerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de özellikle 2000'den sonra örgün eğitimde müze eğitimi oldukça önemli bir yer tutmaya başladı, müze- okul iş birliği kapsamında projeler geliştirilerek eğitim programları hazırlandı. Bu yaz uygulanacak "Telafide Ben de Varım" eğitimi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz'ın destekleri ile biz de Müze Keşan olarak eğitime katkı sağlama fırsatı bulacağız. 2 hafta toplam 18 saat olarak planlanan eğitimde, müze, kültürel miras, sanat, çevre gibi temaları farklı etkinliklerle birleştirerek çocuklarımızı müzemizde misafir edeceğiz. Eğitime katılmak isteyen öğrencilerimiz okullarından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Müze Keşan'dan veya 0 535 589 31 37 numaralı telefondan bilgi alabilirler." dedi.

Kaynak: Bültenler

Yapı ömrünü tamamlamış 11 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
Yapı ömrünü tamamlamış 11 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Kaan Yıldırım Ece Çeşmioğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müze Keşan "Telafide Ben de Varım" diyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:01:34. #1.15#

title