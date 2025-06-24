Muvazzaf ne demek? Muvazzaf asker ne anlama gelir?

Gündemde sıkça yer bulan askeri terimler arasında dikkat çeken "muvazzaf" ifadesi, son günlerde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle resmi açıklamalarda, yargı süreçlerinde ve savunma alanındaki haberlerde sıkça geçen bu terim, anlamı bilinmediğinde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Peki, muvazzaf kelimesinin anlamı nedir? Muvazzaf asker kime denir, bu ifade neyi temsil eder? İşte, detaylar…

MUVAZZAF NE DEMEK?

"Muvazzaf", Türkçede görev başında, aktif görevde bulunan kişi anlamında kullanılan bir terimdir. Bu ifade genellikle devlet memurları, askerler veya resmi görevlerde çalışan bireyler için kullanılır. Görevi başında olan, halen aktif şekilde çalışan kişi "muvazzaf" olarak tanımlanır.

Muvazzaf ne demek

MUVAZZAF ASKER NE ANLAMA GELİR?

Muvazzaf asker, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve halen aktif hizmette bulunan askerler için kullanılan bir tanımdır. Bu kapsamda muvazzaf askerler, görev süreleri boyunca TSK'nın emir ve komuta zinciri içinde tam zamanlı olarak hizmet verirler.

Muvazzaflar, zorunlu askerlik yapanlardan farklı olarak profesyonel askeri personeldir. Subay, astsubay, uzman çavuş gibi rütbelerdeki personeller genellikle bu kapsamdadır.

Muvazzaf asker ne anlama gelir

MUVAZZAF TERİMİ YARGI SÜRECİNDE NEDEN KULLANILIYOR?

Son yıllarda kamuoyunda dikkat çeken dava ve soruşturmalarda sıkça karşılaşılan "muvazzaf" terimi, özellikle askeri personelin yargılandığı dosyalarda öne çıkıyor. Peki, bu kelime neden adli süreçlerde bu kadar çok karşımıza çıkıyor? "Muvazzaf" ifadesi yargı dilinde neyi temsil ediyor? İşte, merak edilen detaylar…

"Muvazzaf", kelime anlamı olarak görevde olan, fiilen çalışmakta olan personel anlamına gelir. Yargı süreçlerinde ise bu terim, suçlandığı ya da yargılandığı dönemde kamu görevini sürdüren kişi için kullanılır. Özellikle silahlı kuvvetler personeli için "muvazzaf asker" tanımı tercih edilir.