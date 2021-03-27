Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 27 yaşındaki genç bir kadına attığı mesajlar olduğu konuşulan oyuncu, avukatı aracılığıyla açıklama yaparak yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

2018 yılında görkemli bir düğünle İdil Fırat'la nikah masasına oturan Mert Fırat, geçtiğimiz sene kasım ayında ilk bebekleri Seyhan Mia'yı kucaklarına aldı. Evliliklerini basından uzak yaşayan çiftin mutlulukları gölge düştü. 27 yaşındaki bir kadın, Mert Fırat ile yasak aşk yaşadığını ileri sürünce sosyal medya bununla çalkalandı.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORLAR

Kısa sürede gündem olan Mert Fırat kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapmazken avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptırdı. Avukat Mehmedali Barış Beşli tarafından gönderilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır."