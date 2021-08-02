Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!
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Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!

Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Diyarbakır'da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu. Gökhan Çınar'ın 'Paylaş Benimle' programına konuk olan Kaya, son haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...

Yaşadığı zor günleri Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatan Mutlu Kaya, saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı şu sözlerle anlattı:

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."

YÜZDE 96 ENGELLİ...

Onu yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasında tanımıştık. Mutlu, o dönemde hayallerine ulaşmayı beklerken yıllarca onu ısrarlı takip eden, tehdit eden ve şiddet uygulayan biri tarafından başından vuruldu. Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etti. Ne acıdır ki, Mutlu daha sonra ablası Dilek Kaya'yı kaybetti.

MUTLU KAYA KİMDİR?

FOX TV'de yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya, 1996 doğumludur. Sekiz çocuklu bir ailenin çocuğu olan Mutlu Kaya, yarışmada sesi ile olduğu kadar hikayesi ile de tüm Türkiye'yi etkilemişti.

Üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi olanaklar yüzünden okumaya gidemeyen Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2016'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından ablasının evindeyken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Aylarca yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya, eski sağlığına kavuşmak için uzun süre tedavi gördü.

Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!
Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!
Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!
Mutlu Kaya'nın son hali şoke etti!

Kaynak: Snob Magazin

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