Mutlu İnsanların Olduğu Bir Şehir Yaratacağız"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, "Gönüllere hitap, akıllara hitap için şehirde yaşayan insanlarımızın refahını en üst düzeye çıkaracak ve mutlu insanların olduğu bir şehir yaratacağız." dedi.

Demir, beraberinde AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile Anadolu Ajansı Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Demir, "Samsun potansiyeli çok yüksek bir kent, bölgesine lokomotiflik yapacak. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin merkezinde yer alıyor, dolayısıyla bölgeye de lokomotiflik yapacak belli misyonu var. Ticarette, kültür de sanatta ve ulaşımda bu potansiyele sahip. Bizim belediyeciliğimizde öncelikle hızlıca eksik olan altyapıyı tamamlayacağız. Ondan sonra var olan potansiyeli harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Belediyeciliği alışılagelen belediyecilikten daha farklı olarak kalkınmaya, sektörleri destekleyen ve potansiyeli değerlendiren bir konuma getirmeyi planladıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti.

"Hem şehri kalkındıracağız hem de Türkiye'nin kalkınmasını katkı verecek projeler üreteceğiz. Birikimimizi, AK Parti'nin belediyecilik anlayışı bir araya getireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde bir sinerji oluşturacağız. Şehrimizin gelecekte nereye varacağını şimdiden planlayan, bunları projelendiren ve bunları hayata geçiren bir yönetim anlayışı içinde olacağız."

Demir, AK Parti belediyeciliğinin gönüllere hitap ettiğine değinerek, "Gönüllere hitap, akıllara hitap için şehirde yaşayan insanlarımızın refahını en üst düzeye çıkaracak ve mutlu insanların olduğu bir şehir yaratacağız. Zaten bizim önceliğimiz gönüllere hitap eden, gönüllerde taht kuran bir belediyeciliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Sansar ise ziyarette Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.