''Mutlu İnsanlar Kenti'' Sloganı Tescillendi
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''Mutlu İnsanlar Kenti'' Sloganı Tescillendi

''Mutlu İnsanlar Kenti'' Sloganı Tescillendi
08.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:31

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun açıklamalarında sık sık kullandığı, Kırklarelili vatandaşlar tarafından da benimsenen ''Mutlu İnsanlar Kenti'' cümlesinin patenti alındı.

Kırklareli Belediyesi ''Mutlu İnsanlar Kenti'' cümlesinin patentini almak üzere geçtiğimizyıl Türk Patent ve Marka kurumuna ''Marka Tescil Belgesi'' almak için başvuruda bulundu.

Beklenen haber bu hafta içi geldi. Kırklareli Belediyesi'nin başvurusu olumlu bulunurken ''Mutlu İnsanlar Kenti'' cümlesi Kırklareli Belediyesi adına tescillenmiş oldu.

''Mutlu İnsanlar Kenti''Sloganının Kırklareli'ne çok yakıştığını söyleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, '' Bir marka yaratmak adına slogan her zaman çok önemlidir. Akılda kalıcı, vurgulu ve söylendiğinde ilk akla gelen olmak çok önemlidir. Biz de, ''Mutlu İnsanlar Kenti'' dendiğinde artık Kırklareli'nin akla geldiğini biliyoruz. Uzun yıllardır güzide illerimizden biri olan Kırıkkale ile karıştırılıyorduk. Yavaş yavaş bu algıyı kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde Kırklareli'ni marka kentler arasına taşıyacağımızı söyledik. Yaptığımız projeler ile her geçen gün Kırklareli'nin çıtasını yukarıya taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz'' dedi.

Sloganı tescil ettirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kesimoğlu '' Göreve geldiğimizde Kırklareli'nin bir slogana da ihtiyacı olduğunu gördük. Daha sonra benim konuşmalarımda sıkça yer verdiğim ''Mutlu İnsanlar Kenti'' cümlesinin Kırklareli'ne yakışacağını düşündük. Hem vatandaşlarımız arasında pozitif etki yaratacak hem de diğer bölgelerde ,ki vatandaşlar için de Kırklareli'nin nasıl bir kent olduğunu anlatacak bir cümle oldu. ''Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'' artık bizim tescillenmiş sloganımızdır. Tüm Kırklareli'ne hayırlı olsun''

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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