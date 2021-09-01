Mutlu "İlk hedef kaynak oluşturmak"
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Mutlu "İlk hedef kaynak oluşturmak"

Mutlu 'İlk hedef kaynak oluşturmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu, ilk hedeflerinin farklı projeleri hayata geçirmek için kaynak oluşturmak ve 100 Düzceli öğrenciye burs vermek olduğunu söyledi.

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu, ilk hedeflerinin farklı projeleri hayata geçirmek için kaynak oluşturmak ve 100 Düzceli öğrenciye burs vermek olduğunu söyledi.

Düzce'yi tanıtmak, güzelleştirmek amacıyla 1993 yılında kurulan Kalkınma ve Tanıtma Vakfı'nın yeni yönetimi Ahmet Kutlu başkanlığında oluştu. Dernek yönetimi düzenledikleri toplantıyla projelerini basın mensupları ile paylaştı.

Vakıf Başkan Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar,

toplantıda vakfın logosunu tanıtıldı. Logonun özelliklerini anlatan Şamandar "Logomuzda sanayi ve kalkınmayı temsil eden bir güneş görseli var. Düzce'nin tamamını kapsıyor. Logo içerisindeki yeşil görseller Düzce'nin yeşiline ve üniversitenin amblemine çağrışım yapıyor. Denizimiz, gölümüz, gökyüzümüzü temsil eden bir görsel var. Logo rotayı belirleyen bir gemi dümeni gibi tasarlandı" şeklinde açıklama yaptı.

"Şeffaf olacağız"

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu, tüm faaliyetlerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizdi. Mutlu "Vakfımızın sürekli bir geliri yok. Öncelikle vakfın gündeminde bulunan projeleri hayata geçirmek için kaynak bulmaya çalışıyoruz. Yeterli finansmanı sağladığımızda ilk hedefimiz 100 Düzceli öğrenciye burs vermek. Düzce Üniversitesi başta olmak üzere Düzce'deki diğer derneklerle iş birliği yapıyoruz. Düzce'nin tanıtımında önemli rol oynayan Düzcespor'a da destek olmak projelerimiz arasında yer alıyor. İyi bir yönetim kurulumuz var. Vakfımızdaki bütün çalışmaları şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Yönetim kurulu üyeleri

Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Yönetimi şu isimlerden oluşuyor; Başkan Ahmet Mutlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, Başkan Yardımcısı Mehmet Bakan, Genel Sekreter Ahmet Recai Sönmez, Ahmet Biriktir, Prof. Dr. İlhan Genç, Muharrem Tozan, Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Ömer Faruk Darıyerli, Mahmut Selçuk Sönmez, Ragıp Gökesaoğlu, Muhittin Coşkun. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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