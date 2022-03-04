MUTKİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HASARA NEDEN OLDU

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BİTLİS'in Mutki ilçesinde 2 gün aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle 16 köy yolu ve içme suyu şebekeleri tahrip oldu, çok sayıda binanın da bodrum katları su altında kaldı.

Mutki ilçesinde 2 günden beri devam eden yağışlar ve karların erimeleri nedeniyle su baskınları yaşandı. Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ilçede 4 mahallenin yolu ile içme suyu hatlarının zarar gördüğünü belirterek, "İki gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollarımız ve alt yapımız hasar gördü. 3 binanın ise bodrum katını su bastı. Ekiplerimiz suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın durmasıyla hasar tespiti yapacağız" dedi.İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun ise etkili olan yağış ve kar erimeleri nedeniyle ilçeye bağlı 16 köy yolu ile içme suyu hatlarının tahrip olduğunu belirtti. Coşkun, ekiplerin yağışlarla birlikte çalışmalara başladığını, zarar gören köy yollarının da onarılması ve trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. (DHA)

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Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)