Mutfaktaki patlamada ev harabeye döndü

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Karesi ilçesinde Celal (67) ve Rafiye Eroğul (65) çiftine ait evin mutfağında meydana gelen patlamada 2 katlı bina harabeye döndü. Refiye Eroğul'un hafif şekilde yaralandığı olayda, çevrede bulunan 8 evde de hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.45 sıralarında ilçenin kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde meydana geldi. Refiye Eroğul 2 katlı evin mutfağında ocağı yakmak istediği sırada iddiaya göre gaz kaçağından kaynaklı patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 2 katlı ev büyük hasar gördü. Çevrede bulunanlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Eroğlu, kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık görevlileri teslim edildi. İvrindi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Refiye Eroğul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.