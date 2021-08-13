Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!
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Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!

Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!
Habermetre - Haberler | Toplum

Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!Özyeğin Üniversitesi'nin başarı hikayesini dinlemek ve merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek için mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı kaçırmayın!

Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!

Özyeğin Üniversitesi'nin başarı hikayesini dinlemek ve merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek için mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı kaçırmayın!

Moderatör: Hakan Güldağ | Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Katılımcılar:

Barış Erdinçer - Zaha Hadid Architects

Can Esgün - Dubai Hilton

Dr. Doğan Yirmibeşoğlu - Yale University

Esin Meriç Kutlay - Tilburg University

Dr. Nazlı Meltem Yücel - Duke University

#DönüşümünÖzÜ #ÖzyeğinÜniversitesi

Kaynak: Habermetre

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