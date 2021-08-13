Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!
Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!Özyeğin Üniversitesi'nin başarı hikayesini dinlemek ve merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek için mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı kaçırmayın!
Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!
Özyeğin Üniversitesi'nin başarı hikayesini dinlemek ve merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek için mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı kaçırmayın!
Moderatör: Hakan Güldağ | Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı
Katılımcılar:
Barış Erdinçer - Zaha Hadid Architects
Can Esgün - Dubai Hilton
Dr. Doğan Yirmibeşoğlu - Yale University
Esin Meriç Kutlay - Tilburg University
Dr. Nazlı Meltem Yücel - Duke University
#DönüşümünÖzÜ #ÖzyeğinÜniversitesi
Kaynak: Habermetre