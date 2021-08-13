Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!

Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin ve Mezunlarımız Sizlerle!Özyeğin Üniversitesi'nin başarı hikayesini dinlemek ve merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek için mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı kaçırmayın!