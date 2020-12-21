Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek
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Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek

21.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:02

İngiltere'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili korkutan bir haber geldi. İngiliz hükümetine tavsiyede bulunan Danışma Grubu NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, yeni virüsün çocuklara bulaşma riskinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tüm dünyada paniğe neden oldu. Kısa sürede 7 ülkeye yayılan Kovid-19'un yeni türüyle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

ÇOCUKLARA BULAŞMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

İngiltere hükümetine tavsiyede bulunan Danışma Grubu NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, çocukların koronavirüs varyantıyla enfekte olma risklerinin daha yüksek olabileceğini öne sürdü. Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti.

YENİ KOVİD-19 TÜRÜ 7 ÜLKEYE SIÇRADI

Öte yandan, mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek

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Haber Yorumları (1)
HADİ CANIM: ÇAREYİ BULAMIYORSUNUZ AMA KİME NASIL ÇABUK BULAŞIR BULUYORSUNUZ HEMEN KORKU TELLALLARI
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