Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü geçit töreniyle kutlandı

Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin 10 Haziran 2014'te Irak?'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'dan çekilmesi üzerine, kent terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçti.