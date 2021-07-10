Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü

Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin 10 Haziran 2014'te Irak?'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'dan çekilmesi üzerine, kent terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçti.