Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü
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Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin 10 Haziran 2014'te Irak?'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'dan çekilmesi üzerine, kent terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçti.

Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin 10 Haziran 2014'te Irak?'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'dan çekilmesi üzerine, kent terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçti. Kentin DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından, Irak ordusu düzenlediği kurtarma operasyonuyla 10 Temmuz 2017'de Musul kentini DEAŞ'ın elinden geri aldı. Kentin DEAŞ'ın elinden kurtarılmasının üzerinden 4 yıl geçti ancak temel hizmet yoksunluğu ve yeniden imarın gerçekleştirilmemesi adeta savaş dün sona ermiş hissi uyandırıyor. Bölge halkı, savaş nedeniyle harabeye dönen mahallelerde günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kentteki çarşılarda günlük yaşam devam ediyor.

Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü
Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü
Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü
Musul kentinin DEAŞ'tan kurtarılmasının 4'üncü yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ismael Adnan Yaqoob

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